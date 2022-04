Trovate per la prima volta microplastiche in profondità nei polmoni di persone viventi

MeteoWeb

Per la prima volta è stato scoperto inquinamento da microplastiche in profondità nei polmoni di persone in vita. Le particelle sono state trovate in quasi tutti i campioni analizzati. Gli scienziati hanno affermato che l’inquinamento da microplastica è ormai onnipresente in tutto il pianeta, rendendo l’esposizione umana inevitabile e implicando “una crescente preoccupazione per quanto riguarda i rischi” per la salute.

Sono stati prelevati campioni da tessuto prelevato da 13 pazienti sottoposti a intervento chirurgico e sono state trovate microplastiche in 11 casi. Le particelle più comuni erano il polipropilene, utilizzato negli imballaggi in plastica, e il PET, utilizzato nelle bottiglie. Due studi precedenti avevano trovato microplastiche a tassi altrettanto elevati nel tessuto polmonare prelevato durante le autopsie.

Era già noto che le persone respirano le minuscole particelle, oltre a consumarle attraverso cibo e acqua. È noto anche che i lavoratori esposti a livelli elevati di microplastiche hanno sviluppato malattie. Le microplastiche sono state rilevate per la prima volta nel sangue umano a marzo, mostrando che le particelle possono viaggiare per il corpo e depositarsi negli organi. L’impatto sulla salute è ancora sconosciuto ma i ricercatori sono preoccupati perché le microplastiche causano danni alle cellule umane in laboratorio e le particelle di inquinamento atmosferico sono già note per entrare nel corpo e causare milioni di morti precoci all’anno.

“Non ci aspettavamo di trovare il maggior numero di particelle nelle regioni inferiori dei polmoni, o particelle delle dimensioni che abbiamo trovato. È sorprendente perché le vie aeree sono più piccole nelle parti inferiori dei polmoni e ci saremmo aspettati che particelle di queste dimensioni venissero filtrate o intrappolate prima di arrivare così in profondità. Questi dati forniscono un importante progresso nel campo dell’inquinamento atmosferico, delle microplastiche e della salute umana“, ha affermato Laura Sadofsky della Hull York Medical School nel Regno Unito, autrice senior dello studio. Le informazioni potrebbero essere utilizzate per creare condizioni realistiche per esperimenti di laboratorio per determinare gli impatti sulla salute.

La ricerca, che è stata accettata per la pubblicazione dalla rivista Science of the Total Environment, ha utilizzato campioni di tessuto polmonare sano vicino ai target chirurgici. Ha analizzato particelle di dimensioni fino a 0,003mm e ha utilizzato la spettroscopia per identificare il tipo di plastica. Ha inoltre utilizzato campioni di controllo per tenere conto del livello di contaminazione di fondo.

Uno studio del 2021 in Brasile su campioni autoptici ha rilevato microplastiche in 13 delle 20 persone analizzate, la cui età media era superiore a quella valutata dallo studio di Sadofsky. Il polietilene, utilizzato nei sacchetti di plastica, era una delle particelle più comuni. I ricercatori hanno concluso: “esiti dannosi per la salute possono essere correlati a questi contaminanti nel sistema respiratorio dopo l’inalazione”.

Uno studio statunitense condotto nel 1998 su pazienti affetti da cancro ai polmoni ha rilevato fibre di plastica e vegetali (come il cotone) in più di 100 campioni. Nel tessuto canceroso, il 97% dei campioni conteneva le fibre e nei campioni non cancerosi, l’83% era contaminato.

Un altro studio del 2021, condotto dagli esperti della Swansea University, nel Regno Unito, ha studiato l’impatto delle mascherine facciali in plastica monouso sull’ambiente, nell’ambito della pandemia da Covid. Oltre a sottolineare come “lo smaltimento improprio e non regolamentato di questi dispositivi ha intensificato e continuerà ad intensificare il problema dell’inquinamento da plastica che stiamo già affrontando”, lo studio si è concentrato sull’emissione di sostanze inquinanti da 7 marchi di mascherine in plastica monouso, che sono stati immersi nell’acqua per simulare le condizioni ambientali se questi dispositivi fossero gettati via. “Fibre polimeriche su micro e nanoscala, particelle, frammenti silicei e sostanze chimiche organiche e inorganiche lisciviabili sono state osservate da tutti i dispositivi testati. Sono state rilevate tracce di metalli pesanti (come piombo fino a 6,79 µg/L) in associazione a frammenti contenenti silicio”, riporta lo studio, che ha confermato anche “la presenza di altri metalli lisciviabili come cadmio (fino a 1,92 µg/L), antimonio (fino a 393 µg/L) e rame (fino a 4,17 µg/L)”. “La tossicità di alcune delle sostanze chimiche trovate e i rischi ipotizzati del resto delle particelle e molecole presenti, solleva la questione se le mascherine in plastica monouso siano sicure per l’uso quotidiano e quali conseguenze ci si debba aspettare dopo il loro smaltimento nell’ambiente”, ha concluso lo studio.

Enormi quantità di rifiuti di plastica vengono scaricate nell’ambiente e le microplastiche contaminano l’intero pianeta, dalla cima dell’Everest agli oceani più profondi. Microplastiche sono state trovate nella placenta delle donne in gravidanza. Una recente revisione ha valutato il rischio di cancro e ha concluso: “è urgentemente necessaria una ricerca più dettagliata su come le micro e le nanoplastiche influenzano le strutture e i processi del corpo umano e se e come possono trasformare le cellule e indurre cancerogenesi, in particolare alla luce dell’aumento esponenziale della produzione di plastica”.