Twitter, arriva il via libera: Elon Musk acquisisce il social. Preoccupazione alla Casa Bianca

Il consiglio di amministrazione di Twitter ha approvato all’unanimità’ l’acquisizione da parte di Elon Musk. Lo afferma Twitter sottolineando che la proposta di Musk è la “strada migliore” andando avanti per gli azionisti e offre un sostanziale premio in contanti.

Il consiglio di Twitter ha accettato un’offerta di acquisto da 44 miliardi di dollari. Musk, che ha fatto l’offerta shock meno di due settimane fa, ha affermato di essere la persona giusta per “sbloccare” il “potenziale straordinario” dell’azienda di social media.

Ha suggerito una serie di modifiche, dall’allentamento delle restrizioni sui contenuti all’eliminazione degli account falsi. L’azienda inizialmente ha respinto l’offerta di Musk, ma ora chiederà agli azionisti di votare per approvare l’accordo. Musk è l’uomo più ricco del mondo, secondo la rivista Forbes, con un patrimonio netto stimato di 273,6 miliardi di dollari, principalmente per via della sua partecipazione alla produzione di veicoli elettrici Tesla, che gestisce. Musk è inoltre a capo dell’azienda aerospaziale SpaceX.

“La libertà di parola è il fondamento di una democrazia funzionante e Twitter è la piazza della città digitale in cui si dibattono questioni vitali per il futuro dell’umanità“, ha affermato Musk. “Voglio anche rendere Twitter migliore che mai, migliorando il prodotto con nuove funzionalità, rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia, sconfiggendo i bot spam e autenticando tutti gli esseri umani. Twitter ha un enorme potenziale: non vedo l’ora di lavorare con l’azienda e la comunità di utenti per sbloccarlo“.

Biden preoccupato del potere dei social

“Il presidente Biden da tempo è preoccupato del potere delle piattaforme social“. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un briefing con la stampa precisando tuttavia di non voler commentare sull’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk. “A prescindere da chi possiede o gestisce Twitter, il presidente è da tempo preoccupato per il potere delle grandi piattaforme social, del potere che hanno sulla nostra vita quotidiana“, ha sottolineato Psaki aggiungendo che Biden “è convinto che queste piattaforme saranno presto chiamate a rendere conto degli eventuali danni che creano“.