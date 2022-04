Ucraina: emesso un francobollo con la frase “nave da guerra russa, fottiti”

MeteoWeb

Nelle prime fasi dell’invasione russa in Ucraina, aveva ricevuto molta attenzione la vicenda dei militari ucraini preposti alla difesa dell’Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, che avevano risposto “fottiti” ad una nave da guerra russa. Ora arriva un francobollo speciale dedicato proprio a questo episodio, diventato simbolo della resistenza ucraina.

Il servizio postale ucraino, Ukrposhta, ha infatti annunciato sui suoi social network ufficiali di aver emesso un francobollo con scritto: “nave da guerra russa, fuck you!“, riprendendo l’esatta frase pronunciata dal soldato Roman Hrybov, diventata uno slogan popolare ucraino durante la guerra con la Russia. Lo stesso Hrybov è stato invitato alla cerimonia di presentazione del francobollo. “Un incontro con il nostro eroe. Senza di lui non ci sarebbe stato il francobollo, né tantomeno una resistenza così potente, come quella dei soldati sull’Isola dei Serpenti“, si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook del servizio postale ucraino. Emessa anche una busta speciale che riprende lo stesso tema del francobollo.

Hrybov – uno dei 13 soldati che ha resistito all’attacco russo all’Isola dei Serpenti – è stato catturato e poi rilasciato in uno scambio di prigionieri.