Il Ministro dell’Agricoltura ucraino ha dichiarato di aspettarsi “un raccolto piuttosto abbondante” quest’anno e di sperare che l’Ucraina sarà in grado di esportare grano, ma ha avvertito che la prosecuzione della guerra comporterà prezzi più alti per tutti i Paesi: lo riporta Reuters.

Il Ministro Mykola Solskyi, ha affermato che la situazione è “difficile” in particolare in riferimento al carburante, necessario per i campi primaverili.