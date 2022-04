Ucraina: il VIDEO virale di Putin riaccende i dubbi sulla sua salute

MeteoWeb

Da alcune settimane, circolano voci su una possibile malattia che affligge il Presidente russo Vladimir Putin. In una lunga inchiesta in cui riportava l’elenco dei medici personali che accompagnano Putin nei suoi viaggi, il media indipendente russo Proekt parlava di tumore alla tiroide.

La recente apparizione di ieri di Putin all’incontro con il Ministro della Difesa Serghei Shoigu ha riacceso le voci sulle sue condizioni di salute. Il Presidente russo è apparso gonfio e abbandonato sulla sedia, con le mani aggrappate al tavolo e un piede che si muoveva incessantemente (vedi video in fondo all’articolo). Le immagini dell’incontro, diffuse dalla tv russa per rassicurare sull’andamento dell’”operazione speciale” in Ucraina, sono diventate virali sui social, scatenando ogni sorta di commento.

Per tutti i quasi dodici minuti del video, Putin ha tenuto afferrato con la mano destra il bordo del tavolo. Il pollice destro a tratti si muoveva, come in maniera inconsulta, il che ha fatto pensare al tentativo di nascondere il tremore del Parkinson. Il Presidente, inoltre, continuava a muovere il piede destro senza sosta.

L’aspetto gonfio del Presidente russo ha portato Fiona Hill, super esperta cremlinologa statunitense, a dire a Politico a febbraio che Putin assume probabilmente alte dosi di steroidi per il mal di schiena di cui soffre da quando è caduto da cavallo nel 2012; ma “potrebbe essere qualcos’altro“, ha aggiunto, tanto che si è scritto che il Putin sia stato visitato da oncologi almeno 35 volte.

Mosca ha ripetutamente smentito le notizie secondo cui Putin soffra di gravi problemi di salute. Il portavoce del presidente Dmitry Peskov ha smentito che sia stato operato per un cancro alla tiroide e anzi sostenuto che la sua salute è “eccellente“, al massimo ha ogni tanto il raffreddore.

Nel video, anche Serghei Shoigu è sembrato in difficoltà. Il Ministro della Difesa – riapparso in video dopo una lunga assenza – ha letto la sua dichiarazione, biascicando le parole, il che potrebbe confermare le voci che abbia avuto un infarto.