Ucraina: l’UE intende proporre il divieto di importazione di carbone russo dopo le atrocità in guerra

L’Unione Europea sta pianificando di proporre un’eliminazione graduale obbligatoria delle importazioni di carbone dalla Russia in risposta diretta alle notizie di apparenti crimini di guerra commessi dalle forze russe in Ucraina, riporta Bloomberg che cita fonti a conoscenza della questione.

L’azione sul carbone si aggiungerebbe a un pacchetto di misure volte a rafforzare le misure esistenti e correggere le scappatoie che erano già state dibattute questa settimana dagli ambasciatori dell’UE. I dettagli del divieto e i tempi dell’eliminazione graduale del carbone sono ancora in discussione, secondo le fonti citate da Bloomberg. La Commissione Europea dovrebbe anche proporre di vietare alla maggior parte dei camion e delle navi russi di entrare nel blocco.

La Russia fornisce circa la metà del carbone termico del continente, utilizzato per alimentare le sue centrali elettriche e generare elettricità.

L’UE non ha in programma di sanzionare petrolio o gas per ora, nonostante l’intensa pressione per infliggere maggior dolore economico a Mosca, riporta Bloomberg. Ma le nazioni dell’UE sono profondamente divise sui prossimi passi da fare e alcuni governi stanno continuando a spingere per dare almeno un segnale questa settimana sul fatto che il blocco sta cercando di ridurre le importazioni di petrolio russe.

Diversi governi, tra cui Germania e Ungheria, si sono opposti all’estensione dell’ambito delle sanzioni al settore energetico russo, ma le accuse secondo cui le truppe russe in ritirata avrebbero ucciso decine di civili disarmati hanno portato a una rinnovata spinta da parte di alcuni membri orientali del blocco per rafforzare tali misure. L’approvazione del pacchetto e il divieto sul carbone richiedono il sostegno di tutti i 27 Stati membri.

Nell’ambito della stessa proposta, l’UE mira ad ampliare i controlli sulle esportazioni su un maggior numero di tecnologie utilizzate nel settore della difesa e in altri settori chiave, nonché le restrizioni sulla vendita di apparecchiature a GNL. Il braccio esecutivo dell’UE propone, inoltre, di aggiungere altre decine di persone ed entità al suo elenco di persone e società sanzionate, comprese le banche, come VTB Bank PJSC, che sono state tagliate fuori dal sistema SWIFT ma non sono ancora completamente sanzionate.

Il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si recherà in visita a Kiev questa settimana per incontrare il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy in una dimostrazione di sostegno al Paese. L’UE ha anche affermato che aiuterà l’Ucraina a raccogliere prove di potenziali crimini di guerra.