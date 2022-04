Più di una specie di rettili su cinque è minacciata dall’estinzione: ecco la prima valutazione globale

MeteoWeb

Sono disponibili valutazioni complete del rischio di estinzione per uccelli, mammiferi e anfibi, ma mancano per i rettili. Le strategie di conservazione per i rettili finora si sono basate sui criteri della Lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e sulla distribuzione di altri animali per informare le politiche e le priorità.

Ora una valutazione globale di oltre 10.000 specie, pubblicata sulla rivista Nature, suggerisce che oltre il 21% delle specie di rettili è a rischio di estinzione. I risultati indicano che alcuni rettili, comprese molte specie di coccodrilli e tartarughe, richiedono sforzi di conservazione urgenti per prevenire l’estinzione.

Bruce Young e colleghi hanno applicato i criteri della Lista Rossa dell’IUCN ai rettili per esaminare i rischi di estinzione per i rettili a livello globale. Delle 10.196 specie valutate, hanno scoperto che almeno 1.829 (21%) delle specie erano minacciate di estinzione (classificate come vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico). Coccodrilli e tartarughe sono tra le specie più a rischio, con circa il 57,9% e il 50,0% di quelle valutate, rispettivamente, a rischio. Gli autori indicano che fattori come l’agricoltura, il disboscamento, lo sviluppo urbano e le specie invasive sono fattori trainanti della minaccia per i rettili, sebbene riconoscano che il rischio rappresentato dai cambiamenti climatici è incerto. Sebbene le previsioni precedenti avessero proposto che i rettili fossero più a rischio negli ambienti aridi (dove sono molto diversi), Young e colleghi hanno scoperto che le specie che abitano le foreste sono più minacciate, forse a causa della maggiore esposizione a determinate minacce negli ambienti forestali. Lo studio ha rilevato che il 30% dei rettili che vivono nelle foreste è a rischio di estinzione, rispetto al 14% dei rettili negli habitat aridi.

Le concentrazioni di rettili minacciati si trovano principalmente in regioni in cui sono minacciati anche altri tetrapodi. I rettili minacciati sono concentrati nell’Asia sudorientale, nell’Africa occidentale, nel Madagascar settentrionale, nelle Ande settentrionali e nei Caraibi, ma in gran parte assenti dalle zone aride australiane; i deserti del Kalahari, del Karoo e del Sahara; Eurasia settentrionale; e le Montagne Rocciose e il Nord America settentrionale. In pochissime regioni, tuttavia, i rettili sono sproporzionatamente minacciati rispetto ad altri tetrapodi (cioè hanno almeno il doppio del numero di specie in una categoria minacciata): parti dell’Asia meridionale e Stati Uniti nordorientali.

Lo studio ha anche evidenziato cosa perderemo se non proteggiamo i rettili. Se ciascuno dei 1.829 rettili minacciati si estinguesse, perderemmo un totale di 15,6 miliardi di anni di storia evolutiva, inclusi innumerevoli adattamenti per vivere in ambienti diversi.

Gli autori sottolineano che molti dei rischi che corrono i rettili sono simili a quelli affrontati da altri gruppi di animali e suggeriscono che gli sforzi di conservazione per proteggere questi gruppi, compreso il ripristino dell’habitat e il controllo delle specie invasive, potrebbero aver giovato anche ai rettili.

Tuttavia, gli autori osservano che sono ancora necessarie misure di conservazione urgenti e mirate per proteggere alcune delle specie di rettili più minacciate. Per esempio, la caccia, piuttosto che la modifica dell’habitat, è la principale minaccia per tartarughe e coccodrilli, metà dei quali sono a rischio di estinzione. I risultati della valutazione globale dei rettili servono come linea di base che può essere utilizzata per misurare i cambiamenti nel rischio di estinzione e monitorare i progressi nel recupero delle specie nel tempo. I risultati saranno preziosi anche per aiutare a guidare l’allocazione delle risorse di conservazione attraverso l’identificazione delle aree chiave della biodiversità e di altri luoghi in cui una gestione attiva potrebbe prevenire le estinzioni.