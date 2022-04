Meteo USA, super attività di tornado a marzo: a rischio il record del numero più alto dall’inizio delle registrazioni per il mese

MeteoWeb

Il mese di marzo negli Stati Uniti è stato davvero tempestoso. Nel mese in cui la primavera è arrivata a sostituire l’inverno, numerosi eventi meteorologici avversi hanno colpito in tutta la nazione e quando il conteggio sarà terminato, marzo 2022 potrebbe benissimo stabilire un record per il maggior numero di tornado mai registrati nel mese di marzo negli USA dall’inizio delle registrazioni.

In tutto il mese, sono state registrate almeno 253 segnalazioni preliminari di tornado, secondo l’ultimo conteggio dello Storm Prediction Center. Sebbene il numero sia preliminare, solo 193 rapporti devono essere confermati come tornado effettivi per battere il record di 192 tornado confermati nel 2017, secondo il National Climatic Data Center. Le registrazioni risalgono al 1950, anche se i numeri dal 2020 al 2022 sono preliminari.

Le devastanti tempeste che hanno attraversato il Midwest nel weekend del 5 marzo, causando la morte di almeno sette persone, sono state un precursore di come sarebbe stato il resto del mese. È stato durante questa tempesta che si è generato un tornado EF4, che ha attraversato Winterset, nell’Iowa, uccidendo sei persone, inclusi quattro membri di una famiglia.

Il maltempo ha continuato a generare tornado, raffiche di vento distruttive e grandine per tutto il mese mentre la corrente a getto si tuffava negli Stati Uniti centro-meridionali, attirando l’umidità dalla Costa del Golfo verso nord, secondo Bernie Rayno, meteorologo capo di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Le irruzioni fredde dal nord e l’aria del deserto proveniente da ovest negli stati centromeridionali hanno incontrato l’abbondante umidità del Golfo, innescando il maltempo che ha caratterizzato il mese di marzo.

Mentre molte delle tempeste hanno generato uno o due tornado durante il mese, il successivo outbreak considerevole rispetto a quello dell’inizio del mese è arrivato il 21-22 marzo, quando il maltempo ha attraversato il Texas e ha continuato verso est. Questo round di maltempo richiama alla mente il video di un camion rosso sballottato da un tornado, le notizie di due scuole gravemente danneggiate (fortunatamente senza vittime) e l’immagine di un enorme tornado che incombe su New Orleans. La tempesta ha causato almeno cinque vittime tra Texas, Louisiana e Alabama.

Per la maggior parte di marzo, gli Stati Uniti non hanno vissuto più di tre giorni senza che un tornado toccasse terra, secondo lo Storm Prediction Center. Poi, dopo il 23 marzo, ci sono stati cinque giorni relativamente calmi, il periodo più lungo del mese senza che ci fosse un’allerta tornado.

Un secondo round di maltempo ha colpito non solo il Sud ma anche il Midwest e il Nord-Est la settimana successiva dal 29 al 31 marzo, con almeno 55 tornado confermati in 13 stati.

Secondo Jonathan Porter, capo meteorologo di AccuWeather, l’acqua insolitamente calda nel Golfo del Messico potrebbe aver avuto un ruolo in questi due ultimi outbreak. “I meteorologi AccuWeather hanno notato acqua insolitamente calda al largo della costa della Louisiana prima dell’outbreak di tornado del 22 marzo, che ha incluso più tornado che hanno colpito le aree di New Orleans“, ha detto Porter. I meteorologi di AccuWeather hanno monitorato temperature dell’acqua più elevate del normale nel Golfo del Messico negli ultimi anni, soprattutto per la loro rilevanza nella rapida intensificazione degli uragani, tra cui Laura e Ida, ha aggiunto.

Questa acqua calda potrebbe anche aver svolto un ruolo nel fornire ulteriore umidità ai bassi livelli, aumentando la probabilità di tornado durante i due eventi meteorologici gravi alla fine del mese. Mentre le acque al largo della costa della Louisiana si sono leggermente raffreddate in seguito alle tempeste del 22 marzo, l’acqua calda resisteva ancora più a est al largo della costa del Mississippi e dell’Alabama e ha continuato a riscaldarsi prima dell’outbreak del 30 marzo, ha detto Porter.

Dei 72 rapporti preliminari sui tornado filtrati dallo Storm Prediction Center per quel giorno, almeno 28 sono stati segnalati in Mississippi e 21 in Alabama. Il resto dei rapporti erano sparsi in Louisiana, Florida, Arkansas, Texas, Tennessee e arrivavano persino a nord dell’Indiana.

Sebbene ci siano altri fattori che contribuiscono alle temperature dell’acqua più elevate del normale nel Golfo del Messico, Porter ha affermato che il riscaldamento globale rimane un fattore significativo poiché gli oceani sono un luogo in cui il sistema terrestre immagazzina calore eccessivo. “Sebbene ciò abbia implicazioni ad ampio raggio, un impatto è già stato visto: nelle giuste condizioni, acque più calde possono contribuire ad aumentare il rischio di tornado ben lontano dall’oceano”, ha affermato Porter.