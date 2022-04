Vaccini, Costa: “non ci sarà quarta o quinta dose ma un richiamo annuale”

MeteoWeb

Fragili, over 80 e residenti delle Rsa. “A oggi ci fermiamo qui” per il secondo richiamo, o quarta dose che dir si voglia. “Altra ipotesi, ma attendiamo quelle che saranno le indicazioni della comunità scientifica, è pensare che ci possa essere un richiamo annuale un pochino più generalizzato perché io onestamente sono anche un po’ a parlare di quarte o quinte dosi. Io parlerei più di richiamo anche perché, chi ogni anno fa il vaccino antinfluenzale, dopo 20 anni non è che arriva alla 20/a dose, ogni anno fa un richiamo“. E’ quanto dichiarato all’ANSA dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

“Speriamo – aggiunge – di arrivare a un vaccino unico che abbia sia l’antinfluenzale che l’anti-Covid e confidiamo che la scienza ci metta a disposizione questo strumento, l’obiettivo è quello di arrivare a una situazione di convivenza con il virus e a un richiamo annuale. Questo è l’obiettivo al quale la scienza sta lavorando“.