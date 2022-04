Vaccino Covid, l’Aifa: “quarta dose si farà, dobbiamo decidere se per tutti o solo per over 50 o over 60”

MeteoWeb

“Il vaccino pan-coronavirus è l’obiettivo: avrà tempi più lunghi ma non troppo più lunghi. Intanto arriveremo al prossimo richiamo con un vaccino adattato, con o senza virus influenzale, in autunno“. Così il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini in conferenza stampa al ministero della salute. La pandemia globale, ha aggiunto, “è una emergenza da cui stiamo uscendo“. E’ “da decidere – ha aggiunto Magrini – se vaccineremo tutta la popolazione, com’è stato fino ad ora, o solo over-50 o over-60 con un po’ di modellistiche e di nuovo uno spirito europeo e magari globale. Probabilmente l’orientamento è se occuparci di questa metà della popolazione o meno“.