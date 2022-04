Vaccino: da oggi al via la quarta dose per over 80 e fragili

MeteoWeb

“Entra in vigore oggi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del parere del Cts Aifa la raccomandazione a vaccinare con il secondo booster (la quarta dose, ndr) gli ultraottantenni, nonostante i dati italiani di buona tenuta del vaccino, perché nei prossimi mesi potrebbe verificarsi un calo di questa protezione, anche se i dati più recenti mostrano una tenuta in questa fascia di età“. Lo ha detto il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, in conferenza stampa al ministero della Salute. Nella fascia 60-79 anni invece la quarta dose è consigliata “alle categorie a rischio per comorbidità“, oltre agli ospiti delle Rsa. “Gli immunodepressi in senso stretto erano già stati oggetto di raccomandazione alcune settimane fa“.