Una valanga staccatesi sulla catena dell’Ortles, in Trentino Alto Adige, ha coinvolto un gruppo di 4 scialpinisti. Uno di loro è stato travolto, rimanendo parzialmente intrappolato dalla slavina nevosa. Gli altri 3 compagni di escursione sono rimasti illesi e hanno dato l’allarme. Immediato l’intervento del Soccorso Alpino.

Il giovane, che è riuscito a salvarsi grazie all’airbag dello zaino, è stato trasferito in elicottero in ospedale per delle ferite al volto.