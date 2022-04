Valanga in Trentino: paura per 4 scialpinisti sul Presena

MeteoWeb

Dopo le nevicate degli ultimi giorni, torna il pericolo valanghe sulle Alpi. Quattro scialpinisti sono riusciti a salvarsi per miracolo da una valanga che si è staccata dal Presena, in Trentino, attorno alle 13.30 di oggi, domenica 3 aprile. Dalle prime informazioni apprese, gli scialpinisti sono riusciti a dare l’allarme al Soccorso Alpino dopo essersi messi in salvo in extremis, perdendo parte delle attrezzature. Per prestare loro soccorso si è alzato un elicottero, con una squadra d’emergenza a bordo.