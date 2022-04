Valanghe: pericolo “marcato” sulle Alpi Giulie

MeteoWeb

Pericolo valanghe marcato, grado 3, oggi pomeriggio sulle Alpi Giulie e nell’area del monte Canin “per effetto del sensibile rialzo termico“: è quanto emerge dal bollettino regionale del Friuli Venezia Giulia. In queste aree “sopra il limite del bosco sui pendii molto ripidi sono possibili distacchi spontanei di valanghe di neve umida o bagnata di piccole e medie dimensioni, in singoli casi anche di grandi dimensioni, in particolare sui pendii soleggiati. Il distacco provocato di piccole o medie dimensioni può avvenire anche al passaggio di un singolo sciatore o escursionista“.

Sulle Alpi Carniche e sulle Prealpi il pericolo è invece moderato, grado 2: “I fenomeni valanghivi sono in genere di piccole dimensioni, ma non si esclude qualche valanga di dimensioni maggiori. Sui ripidi pendii prativi meridionali ovunque sono inoltre possibili anche valanghe da slittamento“.