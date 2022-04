Clima: la variabilità naturale ha dominato il Capovolgimento Meridionale della Circolazione Atlantica dal 1900

MeteoWeb

“È in corso un dibattito sul rallentamento del Capovolgimento Meridionale della Circolazione Atlantica (AMOC), una componente chiave del sistema climatico globale. Parte dell’attenzione è sulla temperatura superficiale del mare (SST) che si sta leggermente raffreddando in alcune parti dell’Atlantico settentrionale subpolare nonostante il diffuso riscaldamento degli oceani. La SST atlantica è influenzata dall’AMOC, in particolare su scale temporali decennali e oltre. Il raffreddamento locale potrebbe quindi riflettere il rallentamento e la diminuzione del trasporto di calore da parte dell’AMOC, in linea con le risposte dei modelli climatici all’aumento delle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera”, si legge in un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature.

Nello studio viene dimostrata, dalla temperatura superficiale del mare nell’Atlantico, la prevalenza della variabilità naturale dell’AMOC dal 1900. “Ciò è coerente con le simulazioni dei modelli climatici storici per il 1900-2014 che prevedono in media un rallentamento dell’AMOC di circa 1 Sv a 30° N dopo il 1980”, affermano gli autori dello studio.

“Le SST osservate e un ampio insieme di simulazioni storiche con modelli climatici all’avanguardia suggeriscono la prevalenza della variabilità interna dell’AMOC dall’inizio del XX secolo. Le osservazioni e i singoli run dei modelli mostrano una variabilità delle SST comparabile nella regione del “buco di riscaldamento dell’Atlantico settentrionale” (NAWH). Tuttavia, il segnale della media dell’insieme dei modelli è molto più piccolo, indicativo della prevalenza della variabilità interna. Inoltre, la maggior parte del raffreddamento delle SST nel Nord Atlantico subpolare, che è stato attribuito al rallentamento antropogenico dell’AMOC, si è verificato durante il 1930-1970, quando il forzante radiativo non ha mostrato una forte tendenza al rialzo. Concludiamo che il segnale antropogenico nell’AMOC non può essere stimato in modo affidabile dalle SST osservate. Potrebbe non esistere una relazione lineare e diretta tra forzatura radiativa e AMOC”, spiegano i ricercatori nel loro studio.

“Questi risultati evidenziano l’importanza di sistemi di monitoraggio in situ sistematici e sostenuti in grado di rilevare e attribuire con elevata sicurezza un segnale AMOC antropogenico”, concludono gli autori dello studio.