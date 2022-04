L’aumento delle vendite online durante la pandemia Paese per Paese: boom a Malta e Cipro, i DATI Eurostat

MeteoWeb

I dati Eurostat mostrano come le imprese hanno affrontato i vincoli delle misure di controllo del COVID-19, con il 12% delle imprese dell’UE che ha riferito che nel 2020 la pandemia di COVID-19 le ha spinte ad avviare o aumentare gli sforzi per vendere beni o servizi su Internet.

Nel 2020, tra gli Stati membri dell’UE con dati disponibili, la quota più alta di imprese che ha iniziato o intensificato gli sforzi per vendere i propri prodotti online a causa della pandemia è stata registrata a Malta (32%), seguita da Cipro (23%) e Portogallo (21%). Al contrario, le percentuali più basse di imprese sono state registrate in Germania (5%), Polonia (6%) e Slovenia (7%).