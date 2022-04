Forte vento in Piemonte, raffiche di oltre 100km/h: tetti scoperchiati e incendi | FOTO

MeteoWeb

Un forte vento sta sferzando il Centro-Nord oggi. In Piemonte, le forti raffiche stanno provocando danni, oltre ad alimentare gli incendi. Tra le raffiche più rilevanti, segnaliamo 103km/h sulla Gran Vaudala, 102km/h a Stresa, 77km/h a Borgofranco d’Ivrea, 70km/h a Villanova Solaro, 68km/h a Torino, 60km/h a Fossano, 55km/h a Roccaforte Mondovì.

Decine di chiamate sono giunte ai Vigili del Fuoco a causa del forte vento. A Cuorgné, in strada vecchia Valperga, dietro l’ospedale, il vento ha scoperchiato una palazzina di tre piani. Non si sono registrati feriti ma il tetto in lamiera dello stabile è atterrato su alcune auto in sosta. Altri interventi dei Vigili del Fuoco per alberi abbattuti e incendi a Prascorsano, Valperga, Front, Aglié e Vauda.

A Rueglio, in Valchiusella, un vasto incendio boschivo si sta avvicinando ad alcune baite intorno a quota 1.500 metri, nei pressi di Cima Bossola (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Si è alzato anche un canadair per ridurre il fronte delle fiamme alimentato dal vento.

Incendio anche a Varallo Sesia, in provincia di Vercelli, dove il forte vento ha abbattuto i pali dell’alta tensione. Le fiamme hanno avuto origine dai cavi Enel a 15000 volt divelti da diversi alberi caduti per il forte vento. Per combattere il rogo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo e di Verbania, squadre di volontari di Cravagliana, Alagna, Santhià, numerose squadre AIB e squadre Enel. Diverse frazioni sono rimaste senza corrente e i tecnici dell’Enel hanno dovuto posizionare dei gruppi elettrogeni.

Un altro incendio è divampato in Valle Cervo, nel Biellese.

