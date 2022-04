Violente tempeste nel Nord/Est dell’Ungheria: paura e gravi danni a Ónod | FOTO e VIDEO

Violente tempeste hanno colpito il Nord/Est dell’Ungheria nel pomeriggio di ieri: si è generata una supercella, che potrebbe avere originato anche un tornado, che ha causato numerosi gravi danni a diverse case nel villaggio di Ónod. Intense grandinate sono state segnalate in diverse aree del Paese.

La tempesta, che ha attraversato la vicina città di Miškovec, ha mostrato chiare caratteristiche di supercella sul radar. Sui social sono state pubblicate immagini dei danni, che potrebbero però anche essere stati causati da downburst, un vento forte discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante di un temporale.

