Weather Photographer of the Year 2022: iscrizioni aperte dal 26 aprile

Torna il concorso Weather Photographer of the Year della Royal Meteorological Society, in associazione con AccuWeather: le iscrizioni saranno possibili da martedì 26 aprile a martedì 28 giugno.

E’ gratuito ed aperto a fotografi, professionisti e dilettanti, di tutte le età e abilità. Quest’anno il concorso si è spostato su una nuova piattaforma disponibile su www.zealous.co/rmets.

La prof.ssa Liz Bentley, amministratore delegato della Royal Meteorological Society, ha dichiarato: “Non smette mai di stupirmi la qualità e la varietà delle immagini che riceviamo. Il meteo può essere davvero unico in parti specifiche del mondo e molti fotografi lo catturano in modo così bello che ti senti quasi come se fossi lì. È un privilegio condividere quei momenti. Inoltre, non possiamo ignorare che il nostro clima sta cambiando e la fotografia che cattura le storie personali e l’impatto del cambiamento climatico ha il potere di plasmare il modo in cui viene compreso e agito“.

I vincitori di “Weather Photographer of the Year 2022”, “Young Weather Photographer of the Year 2022” e “Mobile Phone – Weather Photographer of the Year 2022” saranno annunciati tramite un live streaming sui social media il 6 ottobre 2022.