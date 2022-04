MeteoWeb

Problemi per Whatsapp. Dalle 22 circa di oggi, giovedì 28 aprile, tantissimi utenti stanno segnalando malfunzionamenti nella nota app di messaggistica, come riporta anche il sito Downdetector. In particolare, quando si apre l’app, in alto appare la parola “connessione…” che però non va più via, impedendo così agli utenti di poter ricevere o inviare messaggi.

Su Twitter, è in tendenza l’hashtag #Whatsappdown, con migliaia di segnalazioni da tutta Italia.