Tragedia nel Napoletano: 16enne muore dopo un malore improvviso

Tragedia nel Napoletano. Un giovane di 16 anni, Gianluca Schettino, è morto in seguito ad un malore improvviso che l’ha colpito mentre era a casa a Gragnano, nella giornata di venerdì 13 maggio. Il giovane avrebbe avuto una fitta al petto e sarebbe poi svenuto. I familiari hanno chiamato subito i soccorsi ma la situazione è precipitata nel giro di poco tempo: al loro arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per salvare la vita del giovane. Ad ucciderlo un arresto cardiaco.

Gianluca godeva di buona salute ed era uno sportivo; giocava a calcio ed era molto stimato da allenatori e compagni.