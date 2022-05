Ondata di calore in Spagna: sabato 21 il giorno più caldo a maggio dal 1950

MeteoWeb

Una potente ondata di caldo ha colpito la Spagna nei giorni scorsi, portando il Paese a sfiorare i +42°C in Andalusia sabato 21 maggio. Proprio la giornata di sabato 21 è stato il giorno più caldo di maggio per l’intera Spagna almeno dal 1950, ha spiegato AEMET, l’Agenzia Meteorologica nazionale della Spagna. La temperatura media è stata di +23,75°C, ovvero un record. “È molto significativo che la temperatura media in questo giorno abbia superato la media normale per qualsiasi giorno dell’anno nel Paese, compresa quella di piena estate”, ha aggiunto l’AEMET.

Secondo l’ente meteorologico, uno dei dati più significativi della giornata è stato quello delle temperature notturne, con una minima media di +16,13°C. “In questo episodio le temperature notturne sono state molto rilevanti: il 20 e il 21 sono stati i due giorni con queste temperature di maggio più alte dal 1950. Nel 2015 spiccavano maggiormente quelle diurne. In quanto a temperature medie, maggio 2015 ha messo una giornata nella “top ten”; maggio 2022 ne ha messe due”, spiega l’AEMET.

“Nel 2022 abbiamo già 5 record per le giornate calde (1 e 2 gennaio e 19, 20 e 21 maggio) e 2 per le giornate fredde (2 e 3 aprile). Fino al 2010 si prevedeva che un giorno di maggio avrebbe superato in media i +23,5°C circa una volta ogni 212 anni. Da allora, quella possibilità è quasi quintuplicata, fino a una volta ogni 46 anni. Il cambiamento climatico riduce il periodo di ritorno di eventi estremi”, conclude l’AEMET.