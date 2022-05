“Non voglio avere figli”: 25enne si fa sterilizzare

MeteoWeb

Una giovane donna ha preso la grande decisione di non volere avere figli e ha finalmente trovato un medico che l’ha sterilizzata. Abby Ramsay, 25 anni, ha rivelato di avere intrapreso una lotta di 6 anni, implorando molti medici di eseguire l’operazione. Tutti si sono rifiutati perché pensavano che fosse “troppo giovane” per prendere una “decisione permanente“.

Abby, di Los Angeles, California, è asessuale e ha detto di essersi resa conto all’età di 16 anni che non voleva avere figli a causa della grande responsabilità che comporta crescere un altro essere umano. Ha deciso che voleva sottoporsi a un intervento chirurgico, dopo avere avuto difficoltà con le normali forme di contraccezione.

All’inizio di quest’anno, Abby, modella e attrice, ha finalmente trovato un medico disposto a effettuare l’operazione e il 4 febbraio si è sottoposta all’intervento: ha subito una salpingectomia bilaterale e un’ablazione endometriale, cioè i medici hanno rimosso le tube di Falloppio e uno strato del rivestimento del suo utero. Entrambi gli interventi hanno avuto successo.

Abby ha parlato della sua esperienza sui social all’inizio di quest’anno e la sua storia è diventata virale, con il video originale che ha ottenuto milioni di visualizzazioni da quando è stato pubblicato a febbraio.

Nella clip ha scritto: “Dopo circa sei anni di tentativi ho finalmente trovato un dottore che mi ha ascoltato“. “Sono entusiasta di prendere il controllo del mio corpo. Non sono una creatrice di bambini“.

In un altro video Abby ha anche detto che essere incinta sembrava un’esperienza “orribile“. “Anche se ho molte ragioni per non voler rimanere incinta e voler essere senza figli – genetica, paure, preoccupazioni mediche – alla fine” il solo fatto che “non voglio avere figli è una ragione sufficiente e dovrebbe essere rispettata“.