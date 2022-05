Acqua contaminata da Staphylococcus aureus: scatta il richiamo dai supermercati italiani

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna due avvisi di richiamo per acqua contaminata da batteri. Numerosi lotti di ‘Acqua minerale effervescente naturale Claudia’ sono stati ritirati per mancanza di conformità microbiologica e il richiamo è giunto su indicazione dello stesso produttore. I lotti ritirati sono i seguenti:

lotto n° 21191, con data di scadenza 29/04/2023

lotto n° 21111 con data di scadenza 21/04/2023

Le bottiglie richiamate sono 50 e 1,5 centilitri, prodotte da Sorgenti Claudia srl, nello stabilimento di Anguillara Sabazia in provincia di Roma. Il motivo del richiamo indicato nel modulo recita: “Possibile presenza di Staphylococcus aureus“. Chi avesse già acquistato, si legge tra le avvertenze, non deve consumare a causa della possibile presenza dello Staphylococcus aureus.