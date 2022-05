Aereo esce di pista e prende fuoco in Cina: ci sono feriti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un aereo della Tibet Airlines ha preso fuoco all’aeroporto cinese di Chongqing dopo essere uscito di pista: lo ha riferito l’agenzia Xinhua, che ha riportato feriti tra i passeggeri. “Un volo diretto da Chongqing a Lhasa è uscito di pista all’aeroporto internazionale di Chongqing Jiangbei, provocando l’incendio dell’aereo,” ha reso noto CCTV.

Tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati “evacuati in sicurezza“, ha spiegato in una nota Tibet Airlines, precisando che le persone ferite, tutte in “modo lieve“, sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Il velivolo, con a bordo 113 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio, era diretto dalla megalopoli di Chongqing a Nyingchi, in Tibet, quando l’equipaggio ha notato “anomalie” e “sospeso il decollo“, e ciò ha determinato l’uscita di pista e l’incendio.