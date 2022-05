Alaska: allerta per 3 vulcani nell’arcipelago delle Aleutine

MeteoWeb

Tre vulcani in allerta arancione per il traffico aereo in Alaska: è quanto ha reso noto, nell’ultimo aggiornamento, l’Istituto geofisico statunitense USGS, che ha previsto il livello di attenzione per il Great Sitkin, per il Pavlof e per il Semisopochnoi. Per quanto riguarda il Great Sitkin, stratovulcano nella parte settentrionale dell’omonima isola delle Andreanof, nell’arcipelago delle Aleutine, le recenti osservazioni di temperature superficiali elevate e l’avanzamento del flusso di lava nell’ultima settimana suggeriscono che probabilmente l’effusione di lava continuerà. È possibile che si verifichi una nuova attività esplosiva con poco o nessun preavviso, secondo l’USGS. Great Sitkin è monitorato da sensori sismici e infrasuoni locali, dati satellitari, webcam e reti remote di infrasuoni e fulmini.

Durante l’ultimo giorno, in riferimento al vulcano Pavlof, stratovulcano della Catena delle Aleutine, sono state osservate temperature superficiali elevate nelle immagini satellitari coerenti con una continua eruzione di basso livello e l’effusione di brevi colate laviche sul fianco superiore. Il tremore sismico continua ma non sono state rilevate esplosioni o emissioni di cenere. Piccole esplosioni associate all’attuale eruzione potrebbero verificarsi in qualsiasi momento secondo l’USGS, e potrebbero essere accompagnate da piccoli pennacchi di cenere nelle immediate vicinanze del vulcano. Il livello di agitazione potrebbe cambiare rapidamente e la progressione verso un’attività eruttiva più significativa può verificarsi con scarso o nessun preavviso. Pavlof è monitorato da sensori sismici e infrasuoni locali, dati satellitari, webcam e reti remote di infrasuoni e fulmini.

Continua l’attività eruttiva di basso livello del vulcano Semisopochnoi, stratovulcano dell’arcipelago delle Aleutine. La sismicità rimane elevata con tremore intermittente. Nell’ultimo giorno sono state rilevate diverse esplosioni nei dati sismici. Piccole eruzioni che producono depositi di cenere minori nelle vicinanze del cratere nord attivo del Monte Cerberus e nubi di cenere solitamente sotto i 3 km (10.000 piedi) sul livello del mare hanno caratterizzato l’attività recente. Semisopochnoi è monitorato da sensori sismici e infrasuoni locali, dati satellitari, webcam e reti remote di infrasuoni e fulmini.