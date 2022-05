Allerta Meteo, ciclone Afro-Mediterraneo sull’Italia: in arrivo tempeste di pioggia e sabbia del Sahara

MeteoWeb

Torna il maltempo sull’Italia a causa di un ciclone Afro-Mediterraneo che dal Maghreb si sta muovendo molto minaccioso verso le isole maggiori e in modo particolare a ridosso della Sardegna, dove sono già in atto piogge sparse in modo particolare nei settori settentrionali dell’isola (11mm a Sassari) e della Sicilia, dove soffia un impetuoso vento di scirocco che nell’omonimo Canale ha raggiunto valori tipici degli uragani tropicali (119km/h a Pantelleria).

La tempesta è già ben visibile dalle immagini satellitari e sta provocando qualche pioggia – evenienza ormai rarissima – nell’Italia settentrionale e in modo particolare al nord/ovest, in Piemonte e Liguria, dove sulle Alpi spiccano gli 82mm di pioggia caduti oggi a Barge (Cuneo) e i 66mm di Luserna San Giovanni (Torino). A Torino città sono caduti 15mm di pioggia ma nell’hinterland abbiamo 20mm a Venaria, 32mm a Caselle e 41mm a Rivoli. In Liguria, invece, la località più colpita è al momento Marina di Alassio con 38mm seguita da Loano (19mm) e Albenga (12mm).

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà soprattutto in Sardegna. L’isola sarà colpita a partire dalla prossima notte e per tutta la giornata di domani, Venerdì 6 Maggio, da temporali molto violenti che provocheranno pesanti conseguenze sul territorio per l’intensità delle precipitazioni, che scaricheranno al suolo una vera e propria valanga di pioggia. Secondo le ultime elaborazioni dei centri di calcolo meteorologico, ci possiamo aspettare oltre 200mm di pioggia nell’area nord/orientale della Sardegna, in modo particolare tra Nuoro e Olbia.

Il maltempo non si limiterà alla Sardegna. Domani, infatti, sarà una giornata di piogge anche in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Calabria , Basilicata e Campania. Le piogge saranno accompagnate da forti venti e abbondanti quantità di sabbia del Sahara, spinte dal vento di scirocco sul nostro Paese come già visibile dalle mappe satellitari odierne. Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: