Allerta Meteo Emilia Romagna: forti temporali in arrivo

L’arrivo di una perturbazione porterà un progressivo aumento dell’instabilità in Emilia Romagna. Su tutto il territorio regionale, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, più probabili durante le ore pomeridiane, con possibili effetti e danni associati. Temperature in lieve flessione, ventilazione in rinforzo nelle zone temporalesche.

Per questi motivi, la Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo per temporali, valida a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di mercoledì 25 maggio. L’allerta meteo gialla interessa tutta la regione.