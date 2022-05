Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme per l’Italia: “stasera violenti temporali, grandine e vento impetuoso”

MeteoWeb

Il maltempo che nelle prossime ore colpirà l’Italia, i Balcani e l’Europa orientale sarà così intenso che il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso di allerta meteo che prevede un “livello 2” nel cuore dei Balcani e un “livello 1” in pianura Padana, su tutto il nord Italia. L’analisi sinottica di Estofex illustra proprio l’importanza dell’azione della goccia fredda nel Mediterraneo occidentale che si muove sull’Italia, arriva nel mar Tirreno meridionale dopo aver inglobato la Sicilia, e da lì verrà associata ad un’ondata di fredda bora proveniente sull’Italia da nord/est, con cui si fonderà determinando una grande ondata di maltempo proprio tra Italia e Balcani.

Nei Balcani i fenomeni più intensi colpiranno la Bulgaria, la Romania, il nord della Grecia, la Macedonia, il Kosovo e la Serbia. Ma anche l’Italia sarà colpita da intensi fenomeni di maltempo, secondo Estofex soprattutto al Nord. In pianura Padana si formeranno supercelle temporalesche che determineranno grandinate grande e molto abbondante e forti raffiche di vento. Si conferma il rischio di forti e distruttivi downburst. Estofex conferma forti temporali per elevata instabilità anche nel resto d’Italia, al centro/sud, soprattutto nelle zone interne e in generale al Sud, accompagnate da grandinate e piogge abbondanti.

