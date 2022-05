Allerta Meteo, FOCUS per la notte: temporali sempre più intensi

MeteoWeb

L’attività temporalesca va ulteriormente accendendosi in queste ore serali. Ricordiamo che a determinarla è un’azione depressionaria scavatasi al suolo proprio sul Mediterraneo centrale con il minimo abbastanza oblungo ed esteso che investe un po’ tutta la penisola e con fulcri principali uno in prossimità della Corsica, l’altro sul Sud Italia. I fronti instabili più importanti agiranno su parte delle regioni centrali, ma soprattutto su molte aree del Nord e, via via nel corso della prossima sera e nella notte, anche verso il basso Tirreno, in particolare sulla Calabria tirrenica.

Nella mappa precipitazioni interna abbiamo evidenziato le aree più a rischio fenomeni fino alla mattinata di domani, più irregolari in quelle in celeste, ma ugualmente abbastanza forti a carattere locale, via via più intensi nelle aree colorate in blu più scuro fino a fenomeni violenti localmente. Particolare rilevanza assumeranno i fenomeni verso il Torinese centro-settentrionale, con rischio di nubifragi, colpi di vento intensi e grandinate; altra aree a rischio fenomeni violenti è quella emiliano romagnola centro-meridionale, soprattutto verso l’area appenninica modenese e reggiana. Allerta anche sulla Calabria tirrenica, dove nel corso della tarda sera e poi della notte dpotranno svilupparsi temporali significativi anche qui con rischio di nubifragi, grandinate e allagamenti lampo. Andrà meglio sul resto dell’Italia con tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite. L’attività temporalesca continuerà anche nel corso della giornata di domani, mentre a inizio settimana è atteso un progressivo miglioramento e l’arrivo di una nuova ondata di caldo dal Norda Arica. Tutti i dettagli sull’evoluzione del tempo nei prossimi giorni nei nostri quotidiani aggiornamenti.

