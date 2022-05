Allerta Meteo, ci siamo: goccia fredda in Sicilia, temporali per la bora al Nord/Est. Inizia il maltempo – LIVE

MeteoWeb

Ci siamo. L’attesa intensa ondata di maltempo del weekend sta iniziando proprio in queste ore, con il “doppio” attacco perturbato all’Italia da Nord/Est per opera della Bora proveniente dall’Europa centrale, e da Sud/Ovest con la risalita della goccia fredda Mediterranea che ha già inglobato la Sicilia. E infatti proprio in Sicilia e al Nord/Est fa già freddo: spicca Trieste con appena +17°C in pieno giorno a causa della Bora, ma abbiamo anche +20°C a Venezia, Gorizia e Udine, +21°C a Belluno, +22°C a Chioggia, +23°C a Padova, Vicenza, Treviso e Pordenone.

Fa freddo anche in Sicilia: Trapani, Ragusa e Caltanissetta sono ad appena +20°C, Agrigento a +21°C, Palermo a +22°C, mentre nel resto d’Italia splende il sole e fa ancora caldo con +33°C a Firenze, +32°C a Pisa, Lecce e Guidonia, +31°C a Roma e Frosinone, +30°C a Milano e Torino. Ma nelle prossime ore il maltempo colpirà gran parte d’Italia, in modo particolare il Nord e il Sud ma anche le zone interne del Centro.

E’ confermato, per il pomeriggio-sera, il brusco peggioramento che innescherà violenti temporali in pianura Padana, con trombe d’aria e grandinate, e forti temporali anche all’estremo Sud, soprattutto in Sicilia, in estensione fino allo Stretto di Messina nella tarda serata. Al Nord/Est sono già in atto i primi temporali, che stanno interessando anche l’area delle Dolomiti dove oggi si corre il tappone che deciderà il Giro d’Italia sotto il maltempo.

Il maltempo proseguirà anche domani, Domenica 29 Maggio: al Nord sarà una giornata autunnale, particolarmente fredda e umida, piovosa e cupa. Al Sud avremo forti temporali al mattino in Calabria, intensi sul versante tirrenico.

Nel pomeriggio-sera forti temporali pomeridiani colpiranno le zone interne dell’Appennino, proprio mentre la situazione tornerà a migliorare alle due estremità d’Italia, cioè il Nord e il Sud.

Attenzione alla prossima settimana: una grande ondata di caldo porterà un clima tipicamente estivo, rovente, nei primi giorni di Giugno in tutt'Italia. Ma di questa prospettiva parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti del MeteoNotiziario di MeteoWeb: al momento è importante rimanere concentrati sulla situazione del maltempo in tempo reale.