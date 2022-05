Allerta Meteo Puglia: piogge e temporali domani

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la regione. Dal primo mattino di domani, domenica 8 maggio, e per le successive 12-18 ore, sulla regione sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati.