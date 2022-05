Allerta Meteo Sardegna: altre 24 ore di piogge e temporali

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Sardegna ha emesso a partire dalle ore 14:00 di oggi venerdì 6 maggio, e fino alle 23:59 di domani, sabato 7 maggio, un avviso di allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano. Allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura.

“Dal pomeriggio di oggi e fino alla serata di domani sabato 7 maggio, si prevedono precipitazioni con cumulati localmente elevati in 24 ore sulla Sardegna orientale e meridionale. Saranno inoltre possibili rovesci o temporali forti isolati sulla Sardegna orientale nella giornata di oggi e su quella meridionale domani”, riporta il bollettino.