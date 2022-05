Allerta Meteo Sicilia: venti forti e possibili mareggiate

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi, alle ore 24 di domani, venerdì 6 maggio, in tutta la regione. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

Si prevede, inoltre, il persistere di venti da forti a burrasca sud-orientali, specie sui settori centro-meridionali e tirrenici. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.