Allerta Meteo Veneto: domani arrivano temporali e forte Bora

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un’allerta meteo per domani, sabato 28 maggio. Si prevedono condizioni instabili con possibili rovesci e temporali sparsi, già dal primo mattino sulla pianura e dalle ore centrali su zone montane/pedemontane; non esclusi locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento). Rinforzi di Bora, a tratti anche forte su costa e pianura limitrofa fino alla prima parte di domenica. Visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. L’allerta meteo di colore giallo sarà valida dalla mezzanotte di domani a quella di domenica 29 maggio,

Possibili temporali anche a Venezia

Sulla base dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto, la Protezione Civile del Comune di Venezia ha diramato un’allerta Maltempo per domani, sabato 28 maggio. E’ prevista la possibilità di precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale, con venti di Bora anche forte.