Gli indigeni e la pesca delle ostriche da oltre 5.000 anni. Lo studio

L’ecologia storica ha rivoluzionato la nostra comprensione della pesca e dei paesaggi culturali, dimostrando il valore dei dati storici per valutare il passato, il presente e il futuro degli ecosistemi terrestri. Nonostante diversi studi importanti, la pesca indigena generalmente è sempre stata meno analizzata da parte di studiosi e manager rispetto a quella capitalista del XVII-XX secolo, che ha decimato molte specie chiave, comprese le ostriche.

Un equipe di ricercatori ha deciso di indagare la raccolta di ostriche indigene nel tempo in Nord America e Australia, inserendo questi dati nel contesto delle registrazioni storiche. La pesca delle ostriche indigena è stata pervasiva nello spazio e nel tempo, persistendo per 5000-10.000 anni o più. Ostriche erano probabilmente gestite e talvolta “allevate“, e sono intrecciate in più ampi aspetti culturali, rituali e

tradizioni sociali.

Ciò che è certo è che la pesca delle ostriche gestita dalle comunità indigene in Nord America e Australia è proseguita con successo per più di 5.000 anni prima dell’arrivo dei coloni europei, come suggerisce un articolo su Nature Communications. Questa ricerca dimostra che queste attività di pesca erano sia gestite che intrecciate nelle tradizioni culturali e che potrebbero influenzare la futura gestione della pesca.

Le ostriche sono indicatori importanti della salute degli ecosistemi costieri e hanno anche un significato culturale ed economico all’interno delle comunità di tutto il mondo. Tuttavia, fino all’80% delle aree della barriera corallina di ostriche del XIX secolo sono state perse all’inizio del XXI secolo. Le attuali strategie di gestione per la pesca delle ostriche si basano principalmente sui dati degli ultimi 200 anni, un periodo in cui molte attività di pesca globali sono crollate a causa del raccolto eccessivo, dell’inquinamento, della competizione con specie non autoctone e della perdita di habitat. Nonostante il crescente riconoscimento dell’importanza dei dati storici nella comprensione degli ecosistemi del mondo, la conoscenza delle comunità indigene e dell’archeologia è stata spesso trascurata nella conservazione e nell’ecologia.

Leslie Reeder-Myers e colleghi indagano sulla pesca storica delle ostriche nell’Australia orientale, nella costa del Pacifico del Nord America e nella costa dell’Atlantico e del Golfo del Messico nel Nord America. Combinano le storie regionali sul livello del mare e le registrazioni storiche delle catture con i documenti archeologici sull’abbondanza di ostriche, la distribuzione geografica dei siti contenenti ostriche e i resoconti etno-storici del raccolto, della gestione e dell’agricoltura delle comunità indigene. Gli autori suggeriscono che la pesca delle ostriche supervisionata dalle comunità indigene fosse diffusa e persistesse per 5.000-10.000 anni. Gli autori indicano inoltre che le ostriche erano attivamente amministrate e che svolgevano un ruolo culturale e dietetico centrale. Gli autori suggeriscono che ciò contraddice la teoria secondo cui gli ecosistemi precoloniali vicino alla costa erano “incontaminati” o “selvaggi“, e invece erano risorse gestite con successo dalle comunità indigene.

“Lo scopo di questo studio è quello di avviare un dialogo più ampio quando cerchiamo di ripristinare un ecosistema o prendere decisioni sulla sua conservazione“, hanno precisato gli studiosi. “In questo caso, quel dialogo deve includere i popoli indigeni i cui antenati hanno gestito questi ecosistemi per millenni. Questo ampliamento delle prospettive può migliorare la conservazione biologica e aiutare a ripristinare le connessioni tra i popoli indigeni e le loro patrie ancestrali”. Gli autori suggeriscono dunque che la futura gestione delle barriere di ostriche deve coinvolgere le comunità indigene e i membri della comunità indigena per sviluppare strategie inclusive, eque e di successo per la raccolta, il ripristino e la gestione.