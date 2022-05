Arcobaleno di Fuoco sullo Stretto di Messina: l’affascinante fenomeno rarissimo in Italia | FOTO

MeteoWeb

Oggi pomeriggio intorno alle ore 18:00 il cielo dello Stretto di Messina ha visto riproporsi un fenomeno spettacolare e affascinante: si tratta del rarissimo “Arcobaleno di Fuoco”, visibile nella gallery scorrevole in alto, con foto scattate da Reggio Calabria.

L’Arcobaleno di Fuoco è un fenomeno raro che lascia a bocca porta i fortunati osservatori che si ritrovano a contemplarlo. Il nome è dovuto al fatto che assume la forma di una fiamma, ma di fatto è un arco circumorizzontale, che si può verificare quando il cielo è popolato dai cirri, ovvero nubi composte da piccoli aghetti di ghiaccio e posizionate ad alte quote dell’atmosfera (solitamente oltre i 10-12 mila metri di altitudine). L’arcobaleno in questione si forma quando il sole illumina i cirri ad alta quota, creando così un alone che appare parallelo all’orizzonte, senza la classica forma dell’arcobaleno: si tratta infatti di un arcobaleno orizzontale, molto raro in Italia e più frequente invece a latitudini più basse, come negli USA o in Asia.

L’Arcobaleno di Fuoco si verifica in condizioni di bel tempo, dato che per formarsi è necessario il sole alto in cielo e la contemporanea presenza di cirri, che non causano precipitazioni.