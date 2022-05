Art&Science Across Italy: svelati i vincitori

MeteoWeb

Primo posto per una rappresentazione artistica della teoria delle stringhe: Barbara Rondinella, Caterina Chiri e Damiano Chiarello del Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” di Maglie (Lecce) vincono con “Ceci n’est pas un violon”. Nella premiazione, svoltasi sabato 14 maggio al Teatro Acacia di Napoli, sono state annunciate le otto opere vincitrici, tra le oltre 12.000 dell’edizione 2020-2022 del progetto europeo Art&Science Across Italy. I vincitori e le vincitrici, che provengono da scuole di Lecce, Bari, Padova, Napoli, Pontedera (Pisa), Genova, Milano, e Roma, parteciperanno a un master sull’arte e la scienza al CERN che si terrà in settembre al CERN.

Il progetto Art&Science Across Italy, organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con il CERN di Ginevra, si propone di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo della scienza e alle discipline STEM utilizzando il linguaggio dell’arte.

Nella III edizione hanno partecipato oltre 6.300 studenti da 140 scuole di 10 regione italiane, seguendo seminari scientifici, realizzando opere d’arte ispirate alla scienza ed esponendole in 12 mostre che si sono tenute in altrettante città italiane da gennaio a maggio 2022. Dal 13 al 30 maggio è visitabile al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) la mostra nazionale che raccoglie le opere selezionate dalla giuria nelle 12 mostre locali, affiancandole ad opere di scienziati e artisti per rappresentare gli intrecci tra la scienza e l’arte.

Di seguito la classifica delle 8 otto opere vincitrici con i link alle descrizioni: