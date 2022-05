Buona Festa della Mamma! IMMAGINI, GIF, VIDEO, FRASI e CITAZIONI per gli auguri

MeteoWeb

Oggi, 8 Maggio, è la Festa della Mamma 2022: è il giorno in cui si celebra l’incredibile forza delle madri.

La Festa della Mamma è una tradizione antica, molto più di quanto si pensi. Già nell’antica Grecia, e poi in epoca Romana, questa ricorrenza era molto sentita e le mamme venivano festeggiate durante le numerose feste dedicate alle divinità femminili e alla fertilità.

Festa della Mamma, gli auguri per celebrarla

La Festa della Mamma, lo sappiamo bene, è ogni giorno: cogliamo l’occasione per proporre una selezione di immagini e GIF (gallery in alto), ma anche di video, frasi e citazioni (in basso) da inviare per gli auguri su Facebook e WhatsApp.