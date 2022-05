Australia: ornitorinco in pericolo, ecco come la comunità di Hobart lo ha salvato

MeteoWeb

Dai piedi del Monte Wellington, fino al fiume Derwent, l’Hobart Rivulet un tempo scorreva attraverso la vegetazione e i paesaggi all’aperto. Quando è stata costruita la città di Hobart (Tasmania, Australia) però, il corso d’acqua è finito sottoterra. Il ruscello ora scorre dietro file di abitazioni residenziali, prima di snodarsi attraverso una serie di tunnel di cemento.

La conseguenza ambientale dell’avere racchiuso l’Hobart Rivulet con infrastrutture e averlo spostato più a valle sottoterra attraverso tunnel, è che per decenni è stato gestito come sistema di drenaggio delle acque piovane, piuttosto che come risorsa naturale e habitat della fauna selvatica. “Prima il corso d’acqua era gestito dal dipartimento delle strade, quindi è stato trattato solo come una risorsa stradale. Poi è stato gestito dal dipartimento delle acque piovane“: ciò “ha causato la distruzione dell’habitat, ad esempio. L’ornitorinco non può scavare nelle rive a causa di tutte le armature rocciose che sono state fatte per renderlo un drenaggio migliore,” ha spiegato Pete Walsh, fondatore dell’organizzazione comunitaria “Hobart Rivulet Platypus”, un gruppo che sostiene la protezione dell’ornitorinco.

Walsh, riporta l’Australian Geographic, ha anche evidenziato che più a valle la qualità dell’acqua del ruscello peggiora: “Abbiamo eseguito test lungo la parte inferiore del corso d’acqua e più ci si avvicina alla città, più la qualità si avvicina ai livelli delle fognature“.

Questa sezione inferiore del ruscello un tempo avrebbe ospitato una fiorente popolazione di ornitorinchi, ma ora i monotremi possono abitare solo parti del corso d’acqua a monte. Anche lì, però, lo sviluppo umano ha messo a dura prova questi iconici animali australiani. “La punta della città ha un grande deflusso di acqua piovana direttamente nel ruscello appena sotto Cascade Gardens,” ha proseguito Walsh. “Quindi, in ogni caso di pioggia, gran parte dei rifiuti – che aggira le misure in atto – finisce nel corso d’acqua“.

“Verso la fine del 2021 mi sono imbattuto in due ornitorinchi appena sotto Cascade Gardens, uno con un pezzo di plastica avvolto attorno al becco e uno intrappolato tra reti e cose del genere, sul lato del corso d’acqua,” ha proseguito Walsh. “Mi sono reso conto che tutti quegli anni trascorsi a godermi il mondo naturale, esplorando e facendo escursioni, non equivalevano a prendermene cura“.

Così, Walsh ha deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ornitorinco di Hobart Rivulet e sui problemi che deve affrontare per la sua sopravvivenza. Ha messo a frutto le sue capacità di fotografo e videografo, pubblicando le immagini dell’ornitorinco sulle pagine social di “Hobart Rivulet Platypus“. Non è trascorso molto tempo prima che queste incredibili immagini guadagnassero un seguito.

All’improvviso non solo sempre più persone si sono accorte di questa popolazione di ornitorinchi proprio alle loro porte, ma si sono innamorate delle bizzarre creature. La popolarità delle immagini e la conseguente maggiore consapevolezza hanno dato impulso a una fiorente comunità locale che ora è unita dalla causa. È grazie a questo maggiore interesse per la conservazione dell’habitat dell’ornitorinco che ci sono state alcune vittorie recenti per il futuro del ruscello.

In primo luogo, secondo Walsh meno rifiuti stanno finendo nel ruscello, e, inoltre, “all’inizio di quest’anno, con un enorme passo avanti, c’è stata una riorganizzazione del consiglio e ora i corsi d’acqua vengono gestiti come corsi d’acqua vivi“. “È fantastico, è un grande cambiamento“.

L’ornitorinco di Hobart Rivulet è così amato dalla comunità che i locali di South Hobart hanno recentemente raccolto fondi per dipingere un murale, in onore della celebrità locale, dipinto dall’artista contemporaneo Jimmy Dvate.