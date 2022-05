Un balletto galattico a 60 milioni di anni luce dalla Terra

MeteoWeb

La coppia di galassie interagenti NGC 1512 e NGC 1510 è al centro della scena in questa immagine della Dark Energy Camera del Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti, un imager a campo largo all’avanguardia sul telescopio da 4 metri Víctor M. Blanco presso l’Osservatorio Cerro Tololo, un programma del NOIRLab di NSF. NGC 1512 è in procinto di fondersi con il suo vicino galattico più piccolo da 400 milioni di anni e questa prolungata interazione ha acceso ondate di formazione stellare.

Oltre a rivelare l’intricata struttura interna della galassia a spirale barrata NGC 1512 (a sinistra), questa immagine mostra i sottili tentacoli esterni della galassia che si estendono e sembrano avvolgere il suo minuscolo compagno. Il flusso di luce che collega le due galassie è la prova dell’interazione gravitazionale tra di loro: un legame maestoso che dura da 400 milioni di anni. Oltre a distorcerne le forme, l’interazione gravitazionale di NGC 1512 e NGC 1510 ha influenzato il tasso di formazione stellare in entrambe le galassie. Alla fine, NGC 1512 e NGC 1510 si fonderanno in una galassia più grande, un esempio di evoluzione galattica.

Queste galassie interagenti si trovano nella direzione della costellazione di Horologium nell’emisfero celeste meridionale e sono a circa 60 milioni di anni luce dalla Terra. L’ampio campo visivo di questa osservazione mostra non solo le galassie intrecciate, ma anche il loro ambiente costellato di stelle. La cornice è popolata da luminose stelle in primo piano all’interno della Via Lattea e si trova su uno sfondo di galassie ancora più lontane.

L’immagine è stata scattata con uno degli strumenti di imaging a campo largo più performanti al mondo, la Dark Energy Camera (DECam). Questo strumento si trova in cima al telescopio da 4 metri Víctor M. Blanco e il suo punto di osservazione gli consente di raccogliere la luce stellare riflessa dallo specchio del telescopio largo 4 metri.

I grandi strumenti astronomici come DECam sono capolavori di ingegneria ottica costruiti su misura, che richiedono uno sforzo enorme da parte di astronomi, ingegneri e tecnici prima che le prime immagini possano essere catturate. Finanziato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) con il contributo di partner internazionali, DECam è stata costruita e testata presso il Fermilab del DOE, dove scienziati e ingegneri hanno costruito un “simulatore di telescopio”, una replica dei segmenti superiori del telescopio Víctor M. Blanco— che ha permesso loro di testare a fondo DECam prima di spedirla a Cerro Tololo in Cile.

DECam è stata creata per condurre il Dark Energy Survey (DES), una campagna di osservazione di sei anni (dal 2013 al 2019) che ha coinvolto oltre 400 scienziati di 25 istituzioni in sette Paesi. Questo sforzo collaborativo internazionale si proponeva di mappare centinaia di milioni di galassie, rilevare migliaia di supernove e scoprire delicati schemi di struttura cosmica, il tutto per fornire i dettagli tanto necessari della misteriosa energia oscura che sta accelerando l’espansione dell’Universo. Oggi DECam è ancora utilizzata per i programmi di scienziati di tutto il mondo.