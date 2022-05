Forti temporali in Belgio: allagamenti e intense grandinate | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito Germania e Belgio, giovedì 19 maggio. Le piogge sono state abbondanti su tutto il Belgio e non sono mancati danni e disagi a causa del maltempo. I Vigili del Fuoco sono stati costretti ad eseguire decine e decine di interventi (una settantina solo a Bruxelles) a causa dei danni prodotti da forti raffiche di vento, piogge intense e grandine.

Ad Ath, sono caduti chicchi di grandine di 2-3cm di diametro. Un fulmine ha colpito il tetto di una casa a Jette, senza causare danni evidenti. Gli altri interventi hanno riguardato strade allagate, alberi sradicati, infiltrazioni d’acqua in abitazioni private o oggetti vari divelti dal vento.

Nelle Fiandre, una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita alla testa da detriti provenienti dal cancello d’ingresso del cimitero di Erpe-Mere (Fiandre orientali). Probabilmente a causa di una raffica di vento, gran parte del cancello è crollata, seppellendo la donna. È stata portata in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Anche l’aeroporto di Bruxelles è stato colpito dal maltempo, con le operazioni che sono state interrotte per due volte oggi. Alcuni voli sono stati dirottati, altri ritardati e le operazioni a terra sono state temporaneamente sospese per motivi di sicurezza.

Se per la giornata di oggi l’allerta meteo era gialla, il codice potrebbe diventare arancione domani, venerdì 20 maggio. Piogge intense e nuovi temporali con forti raffiche di vento arriveranno sul Paese dalla Francia.