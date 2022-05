Betelgeuse “catturata” da un satellite meteo: immortalato anche l’oscuramento della stella

MeteoWeb

Betelgeuse è una supergigante rossa tra le piu’ grandi stelle conosciute, con un raggio che e’ circa 800 volte quello del Sole. Tra 2019 e 2020, la stella ha subito un notevole calo di luminosita’, in un fenomeno noto come ‘Grande Oscuramento’, che porta a ipotizzare una sua imminente esplosione come supernova.

A sorpresa, Betelgeuse e’ stata catturata dal satellite meteo giapponese Himawari-8. I ricercatori dell’Universita’ di Tokyo, infatti, si sono accorti che l’astro compariva sullo sfondo delle foto scattate alla Terra dal satellite, che e’ riuscito anche a immortalare il ‘Grande Oscuramento’. Le osservazioni raccolte sono state pubblicate sulla rivista Nature Astronomy.

Il satellite Himawari-8 opera nelle lunghezze d’onda della luce visibile e dell’infrarosso, ideali per studiare il fenomeno, e si trova al di fuori dell’atmosfera terrestre, un punto di vista privilegiato che gli permette di avere un vantaggio rispetto ai grandi telescopi situati a terra. I ricercatori guidati da Daisuke Taniguchi hanno raccolto quattro anni e mezzo di osservazioni, inclusi i sei mesi in cui e’ avvenuto l’oscuramento di Betelgeuse: i dati ottenuti mostrano che la diminuzione di luminosita’ e’ stata causata in parti uguali dal raffreddamento di circa 140°C avvenuto sulla stella e dalla condensazione di polveri dovuta al gas caldo che la circonda. I risultati confermano le conclusioni ottenute tramite gli osservatori a terra che hanno analizzato il fenomeno.

Gli autori dello studio hanno raccolto dati relativi anche ad altre quattro stelle catturate dal satellite meteorologico, suggerendo che questi dispositivi potrebbero diventare preziose risorse astronomiche: questo perche’, secondo i ricercatori, i satelliti superano alcuni dei limiti dei telescopi a terra, ad esempio offrendo la possibilita’ di osservazioni piu’ frequenti.