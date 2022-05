Covid, Bill Gates positivo: “per fortuna ho fatto la terza dose”

MeteoWeb

Bill Gates ha annunciato di essere risultato positivo a SARS-CoV-2: “Sto accusando sintomi lievi e sto seguendo i consigli degli esperti sull’isolamento fino alla guarigione,” ha spiegato su Twitter il fondatore di Microsoft. “Sono fortunato a essere vaccinato anche con la dose ‘booster’, e ad avere accesso ad analisi e ottime cure mediche“.

Gates ha assicurato che con la sua Fondazione continuerà a “fare tutto il possibile per garantire che nessuno di noi debba affrontare di nuovo una pandemia“.

Gates è stato un forte sostenitore delle misure di contrasto alla pandemia, in particolare l’accesso a vaccini e farmaci per i Paesi più poveri. La ‘Gates Foundation’ ha dichiarato a ottobre che spenderà 120 milioni di dollari per aumentare l’accesso alle versioni generiche della pillola antivirale della casa farmaceutica Merck per i Paesi a basso reddito.