Blue Origin annuncia l’equipaggio del prossimo lancio suborbitale

Blue Origin ha annunciato i nomi delle prossime 6 persone che lancerà verso l’ultima frontiera. Tra i passeggeri della missione NS-21 anche un turista spaziale già salito a bordo di New Shepard.

A differenza dei precedenti 4 voli spaziali della compagnia, nessun passeggero famoso è elencato nel gruppo. La compagnia non ha ancora rilasciato una data di volo per la missione NS-21, né ha rivelato quanto hanno pagato i passeggeri. Sono per lo più le persone più ricche a partecipare direttamente a tali opportunità di volo spaziale, sebbene questo particolare equipaggio includa una persona del programma citizen astronaut sponsorizzato da Space For Humanity senza scopo di lucro che porta le persone nello Spazio gratuitamente, seguendo un processo di richiesta.

Ecco quindi in dettaglio chi saranno i membri dell’equipaggio della missione NS-21: