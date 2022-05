Studio BofA: “un crollo dell’export di petrolio russo spingerebbe il Brent oltre 150 dollari al barile”

MeteoWeb

Secondo la Bank of America, i prezzi del greggio Brent potrebbero balzare ben al di sopra di 150 dollari al barile se le esportazioni di petrolio della Russia dovessero crollare nei prossimi mesi. “Con il nostro target di 120 dollari al barile ora in vista, riteniamo che una forte contrazione delle esportazioni di petrolio russe potrebbe spingere il Brent ben oltre i 150 dollari al barile“, hanno scritto gli analisti di Bank of America (BofA) Global Research, secondo quanto riporta Reuters.

In uno scenario di base, Bank of America prevede che i prezzi del greggio Brent raggiungano una media di 104,48 dollari al barile quest’anno e 100 dollari al barile nel 2023. All’inizio della giornata odierna, il greggio Brent è stato scambiato a oltre 117 dollari al barile, il prezzo più alto in due mesi, tra le scarse forniture a livello globale e le prospettive rialziste della domanda.

Esiste una chiara possibilità di un forte calo delle esportazioni petrolifere russe mentre l’UE continua a cercare consenso e persuadere l’Ungheria a rinunciare alla sua opposizione a un embargo del petrolio russo. Secondo i rapporti, alcuni Stati membri dell’UE sono inclini ad accettare un’esenzione temporanea dall’embargo della fornitura di gasdotti russi all’Europa centrale tramite il gasdotto Druzhba come merce di scambio per convincere l’Ungheria ad accettare un divieto sulle importazioni di petrolio russo via mare.

La Russia sta aumentando l’offerta a India e Cina, ma è improbabile che gli acquirenti asiatici siano in grado di assorbire tutto il petrolio russo indesiderato in Occidente, affermano gli analisti.

Nel suo ultimo rapporto sul mercato petrolifero di questo mese, l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) ha stimato che la Russia ha già chiuso in quasi 1 milione di barili al giorno ad aprile. Finora, le esportazioni russe hanno resistito, ma dal 15 maggio le principali società commerciali internazionali hanno dovuto interrompere tutte le transazioni con Rosneft, Gazprom Neft e Transneft controllate dallo stato, ha osservato l’agenzia. “Dopo un calo dell’offerta di quasi 1 mb/g ad aprile, le perdite potrebbero aumentare fino a circa 3 mb/g durante la seconda metà dell’anno”, ha affermato l’IEA, riferendosi alla fornitura di petrolio della Russia.