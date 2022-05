Burioni: “il vaiolo non è il Covid contro il quale il vaccino non serve” | VIDEO

MeteoWeb

Lo abbiamo ascoltato e riascoltato più volte, perché la parola più importante viene pronunciata quasi come un sussurro, ma ad ogni nuovo ascolto sembra che il virologo Roberto Burioni dica proprio ciò che mai ci saremmo aspettate di sentir dire da lui.

Il virologo, la cui fama a livello nazionale è stata suggellata proprio grazie alla pandemia di Covid-19, è stato ospite per l’ennesima volta negli ultimi due anni del programma ‘Che tempo che fa‘ di Fabio Fazio. Nell’occasione ha tranquillizzato i telespettatori in merito al vaiolo delle scimmie: “è un virus che conosciamo da tanti anni – ha spiegato -, i casi non sono ancora tantissimi e sono ristretti a situazioni particolari di contagio“.

Ma ciò che ha fatto balzare molti dalla sedia è stata l’ultima frase pronunciata dal virologo: “dobbiamo tenere alta la guardia“, ha detto, ma dovremmo stare tranquilli perché contro il vaiolo delle scimmie “abbiamo un vaccino estremamente efficace, quindi non è il Covid, ecco, contro il quale il vaccino non…” E qui la frase si interrompe, perché il presentatore parla contemporaneamente all’ospite e le due voci si accavallano. Da un’attenta analisi, però, il labiale di Burioni sembra non lasciare dubbi: il vaiolo delle scimmie “non è il Covid, ecco, contro il quale il vaccino non serve“.

Ha detto effettivamente questo? Il labiale trae in inganno o è più che chiaro? Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Burioni: