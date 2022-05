MeteoWeb

Temperature in rialzo in Sardegna. Sulla parte occidentale dell’isola sono attese nei prossimi giorni temperature massime sopra i +37°C, con punte di oltre +40°C. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per ondata di calore, attesa nell’Ovest della Sardegna dalle 12 di mercoledì 1 giugno fino alle 15 di domenica 5 giugno.