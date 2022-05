Caldo estivo in Francia: oggi picchi di +32°C in diverse regioni

MeteoWeb

Temperature superiori alla media stagionale in Francia: quella odierna potrebbe essere la giornata più calda in una settimana caratterizzata da valori più alti della norma per il mese di maggio, vicini a quelle estive. Météo France ha annunciato temperature fino a +32°C in alcune regioni del Paese, superiori di 10-11°C rispetto alla media stagionale, precisando che i valori odierni e della settimana in corso sono “del livello di quelli estivi, ma non del tutto inusuali per un mese di maggio“, ricordando che il 30 marzo 2001 nel Gers (Sudovest) la colonnina di mercurio aveva toccato +33,7°C. Dopo i +28°C registrati ieri a Parigi e +30°C a Bordeaux, anche oggi Météo France ha evidenziato nelle sue mappe ampie zone colorate di rosso e arancio scuro, soprattutto nel centro del Paese e a Sud-Ovest, in media tra +26 e +31°C, con picchi fino a +32°C dalla Borgogna ai Pirenei. Temperature meno alte, tra +20 e +25°C, dai Paesi della Loira fino agli Hauts de France e nelle regioni sul Mediterraneo. Piove invece in Bretagna, lungo le coste della Manica e sul littorale atlantico, dove le temperature saranno comprese tra +16 e +21°C.