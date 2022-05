Il caldo estremo investe l’India: è allarme dall’agricoltura all’energia e alla salute

MeteoWeb

Un’intensa ondata di caldo sta investendo l’India settentrionale con temperature che nei giorni scorsi hanno raggiunto il record di +49,2°C in alcune parti della capitale, Delhi. Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Punjab e Bihar sono gli stati più particolarmente colpiti dall’aumento delle temperature negli ultimi giorni. Questo prolungato periodo di caldo, che ha portato a registrare +51°C nel vicino Pakistan, sta avendo molteplici effetti, dalla salute delle persone all’energia.

Le conseguenze sul raccolto del grano sono ingenti. Gli agricoltori affermano che i picchi di temperatura hanno influenzato il loro raccolto di grano, il che potrebbe potenzialmente avere conseguenze globali date le interruzioni dell’approvvigionamento dovute alla guerra in Ucraina. Il caldo ha anche innescato un aumento della domanda di energia, portando a interruzioni in molti stati e timori di una carenza di carbone. Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha anche segnalato l’aumento del rischio di incendi a causa dell’aumento delle temperature.

Preoccupanti anche i rischi sulla salute, soprattutto della fascia di popolazione più fragile, come i neonati, gli anziani e le persone con malattie croniche, avvertono le istituzioni sanitarie locali. “Le persone povere hanno meno risorse per rinfrescarsi e meno opzioni per stare all’interno, lontano dal caldo”, afferma il dottor Chandni Singh, ricercatore senior presso l’Indian Institute for Human Settlements e autore principale dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Nonostante venga data più attenzione alla mortalità dovuta alle ondate di caldo, Singh afferma che i responsabili politici dovrebbero anche concentrarsi su come il clima estremo influisce sulla qualità della vita delle persone. “Le ondate di calore possono avere gravi conseguenze per la salute. Se le temperature sono elevate anche di notte, il corpo non ha la possibilità di riprendersi, aumentando la possibilità di malattie e spese mediche più elevate“, afferma il ricercatore. Una “visione a lungo termine” è essenziale quando si pianifica il futuro, afferma.

All’inizio di questo mese, Modi ha chiesto ai capi dei ministri statali di elaborare piani per mitigare l’impatto del caldo estremo poiché le temperature sono aumentate più velocemente del solito. Naresh Kumar, scienziato del Dipartimento Meteorologico Indiano (IMD), attribuisce l’attuale ondata di caldo a fattori atmosferici locali. Il principale fattore è stato la debole perturbazione occidentale, con scarse precipitazioni pre-monsoniche nell’India nord-occidentale e centrale. Gli anticicloni hanno anche portato a un clima caldo e secco su parti dell’India occidentale a marzo.

Nella ricerca delle possibili cause del caldo anomalo, Roxy Mathew Koll, scienziato del clima presso l’Indian Institute of Tropical Meteorology, concorda sul fatto che diversi fattori atmosferici hanno portato all’attuale ondata di caldo. Ma in aggiunta a tutto ciò, sostiene, c’è il riscaldamento globale. “Questa è la causa principale dell’aumento delle ondate di caldo”, afferma l’esperto, aggiungendo che sono necessarie ulteriori ricerche per collegare il cambiamento climatico a oscillamenti meteorologici meno estremi.